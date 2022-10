Ballando con le Stelle | scontro tra Selvaggia Lucarelli e Dario Cassini | “A chi ti senti superiore?” Ma Carolyn Smith rimprovera la giudice | “Inaccettabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Scintille nell’ultima puntata dicon letra. L’attore comico si è esibito in un paso doble sulle note di “Show must go on” dei Queen ma la sua esibizione non ha entusiasmato neanche questa volta la giuria. In particolare, è stata proprio la giornalista a punzecchiarlo: “Hai l’aria di uno che si sente giudicato come quello meno bravo di tutti. Tu sei convinto di ballare bene?“, gli ha detto. Pronta la risposta del concorrente, in coppia con Lucrezia Lando: “Lo dico una volta perché non ho intenzione di ripeterlo. Io non ho mai fatto un passo di danza in vita mia e ho iniziato con questo programma”. Neanche a dirlo,ha incalzato: “Come ti giudichi rispetto ...