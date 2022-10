Ballando con le Stelle | Iva Zanicchi racconta una barzelletta sconcia | “Che cos’è il pene? Un ca**o mollo” Cala il gelo in studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ieri sera, sabato 29 ottobre, è andato in onda su Rai1 un nuovo appuntamento con “con le”. I vip arruolati nel cast di Milly Carlucci si sono sfidati in pista per conquistare i voti alti della giuria. A stupire tutti, però, è stata Iva. E non per l’esibizione artistica, sia chiaro. L’Aquila di Ligonchio nella quarta puntata, come in altre occasioni, è risultata davvero incontenibile. A mezzanotte passata, dopo essersi esibita con il partner Samuel Peron, ha deciso di stupire la giuria con unaal limite dello sconcio. “Non molto sporca” – ha precisato Iva. Promessa non mantenuta. Lavede come protagoniste due giovani donne venete che decidono di trasferirsi a Milano in cerca di un impiego. Una delle due si trova a fare il lavoro “più antico del mondo” in ...