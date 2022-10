Atalanta corsara al ‘Castellanì | Empoli battuto 2-0

(Di domenica 30 ottobre 2022)(ITALPRESS) – L'espugna ildiper 2-0, stacca nuovamente l'Inter e scavalca momentaneamente in classifica Milan e Lazio, assestandosi al secondo posto. Un successo pienamente meritato quella della formazione allenata da Gian Piero Gasperini che ha trovato davanti a sè un avversario fin troppo rinunciatario ed in giornata davvero di scarsa vena. Serviva una risposta a Demiral e compagni dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio ed è pienamente arrivata, per i toscani seconda battuta di arresto consecutiva e campanello d'allarme in chiave salvezza. L'passa in vantaggio al 31? con Hateboer, bravo a farsi trovare sul secondo palo dopo un tiro-cross di Lookman. I bergamaschi avevano legittimato il vantaggio con una iniziativa più vivace rispetto a quella ...

