WWE | Uncle Howdy è in realtà Bo Dallas? Un particolare sembra suggerirlo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il ritorno in WWE di Bray Wyatt è stato caratterizzato da un alone di mistero con la famosa storyline del White Rabbit prima e ora con la costante presenza di una figura misteriosa chiamatache è intenzionata a smascherare Bray per il bugiardo che è realmente. Tutto in famiglia? Una delle prime domande che ovviamente ci si pone è quella di chi ci sia dietro questa misteriosa entità e se in un primo momento si pensava fosse lo stesso Bray, ora l’ipotesi più plausibile sarebbe quella che dietro adci sia Bo, fratello di Bray Wyatt. Nelle ultime ore questa teoria ha preso sempre più piede anche grazie ad unche si è notato durante il segmento. Infattiindossava un orecchino a forma di ...

Spazio Wrestling

... Hand of Gilgamech Stick Fight: The Game A Story About MyStrange Horticulture Streets of ... Remastered World of Horror2K19 Wytchwood Yakuza 3 Remastered Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami 2 Yakuza:...... Hand of Gilgamech Stick Fight: The Game A Story About MyStrange Horticulture Streets of ... Remastered World of Horror2K19 Wytchwood Yakuza 3 Remastered Yakuza Kiwami Yakuza Kiwami 2 Yakuza:... WWE: Uncle Howdy debutta durante Smackdown *VIDEO* La scorsa notte Bray Wyatt ha chiuso la puntata di Smackdown con un promo, durante il quale ha parlato dei suoi demoni interiori ammettendo che questa sia la versione migliore di se stesso e sicuramen ...Uncle Howdy, il nuovo alter-ego di Bray Wyatt, si è mostrato ieri notte a SmackDown e sembrerebbe che Bo Dallas sia coinvolto in questa storia.