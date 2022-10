Tale e Quale Show | Alessandra Mussolini e quell' esibizione che ha fatto arrabbiare il pubblico

Negli scorsi giorni Alessandra Mussolini aveva minacciato di non presentarsi alla quinta puntata di 'Show', quella andata in onda ieri sera, venerdì 28 ottobre, in prima serata su Rai1. Una scelta confermata anche da Nando Moscariello, manager di Alessandra Mussolini, che aveva fatto ...Ascolti tv, Carlo Conti super conShowShow inarrestabile sia in share (24,7%) sia in valore assoluto (4,1 milioni). Carlo Conti da record. Al secondo posto, 'Viola come il Mare' su Canale 5, con 2.672.000 ...Alessandra Mussolini non imiterà Sophia Loren: “Mi sono tolta la parrucca, c’era un accordo” Alessandra Mussolini è intervenuta su Instagram e ha confermato di essersi rifiutata di imitare Sophia Lore ...Negli scorsi giorni Alessandra Mussolini aveva minacciato di non presentarsi alla quinta puntata di “Tale e Quale Show", quella andata in ...