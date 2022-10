Serena Rossi e il tradimento subito in passato | “ delusioni profonde”

(Di sabato 29 ottobre 2022)e ilinche l’ha cambiata per sempre: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda Una delle attrici che hanno dimostrato il talento smisurato che possiedono anche nella conduzione è lei,. La donna, lo scorso anno è stata la madrina della Mostra del cinema di Venezia e non solo. Oggi la bella attrice è una delle protagoniste indiscusse della fiction televisiva di Rai 1, Mina Settembre che ha ottenuto buonissimi ascolti. In una lunga intervista, si è lasciata andare ad una confessione circa il suo. Curiosità su(foto web)Il grande talento della giovanissimaè stato una delle fonti di ...

A questi ultimi racconti è ispirata la serie tv "Mina Settembre", con protagonista, andata in onda su Rai Uno nel 2021. Con "Il metodo del Coccodrillo" nel 2012 ha vinto il Premio ...Quella di, la protagonista, costretta ad allontanarsi dalla madre, da cui tornerà solo ... Si chiama Costanza Macallè, ha circa 30 anni, i capelli, una figlia di nome Flora, nessun uomo ma ...Capita a tutti di trovare davanti a sé l’interlocutore prefetto, quello che staresti ore ad ascoltare, rapita/o dalle sue parole e dal tono della sua voce. Anche in televisione può succedere che che l ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...