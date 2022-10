Manchester City | Guardiola esulta | «Ora De Bruyne è tornato»

(Di sabato 29 ottobre 2022), Pepdopo la vittoria della sua squadra contro il Leicester: le sue dichiarazioni Pepha parlato a BT Sports dopo la vittoria delsul Leicester. Le dichiarazioni su De. LE PAROLE – «De, sicuramente. Non ha giocato bene ultimamente, ma oggi è stato fantastico. Lui è un giocatore che ha bisogno di dinamismo, di sentirsi libero ed in condizione, ma non sempre tutto questo è facile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... in casa del Bournemouth, e il Brighton di De Zerbi che ospita il Chelsea di Graham Potter, ancora imbattuto sulla panchina dei Blues Leicester -0 - 1 No Haaland, no problem: il ...LEICESTER (Regno Unito) - Il capolavoro di De Bruyne messo a segno ad inizio ripresa consente aldi imporsi di misura al King Power Stadium contro il Leicester di Praet e Castagne e di portarsi provvisoriamente in testa alla classifica di Premier League con 29 punti raccolti in 12 ... Leicester-Manchester City 0-1, gol e highlights: decide il capolavoro di De Bruyne