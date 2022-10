Juventus | McKennie | «E’ ora di prendere in mano la situazione»

(Di sabato 29 ottobre 2022) Weston, centrocampista della, ha parlato prima del match contro il Lecce: le sue dichiarazioni Westonha parlato ai microfoni di Dazn prima di Lecce-Juve. LE PAROLE – «E’ un discorso generale, non vuole che pensiamo a tutto quello che succede fuori dal campo perchè tutto quello che è successo ci ha portati in questa. Sappiamo di essere in una posizione che non appartiene alla Juve. Dobbiamoinlae migliorarla di partita in partita e fare risultato vincendo come possiamo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Formazioni ufficiali: Lecce (4-3-3): Falcone: Baschirotto, Pongracic, Gendrey, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore: Baroni. Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Gatti, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Rabiot; Soulé, Milik, Kostic.