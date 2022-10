Il perché della follia di Assago | Invidia per chi sta bene

Leggi su agi

(Di sabato 29 ottobre 2022) AGI - È stata la vista di un “calciatore del Milan” tra le corsie dell'ipermercato a suscitare in Andrea Tombolini un sentimento didegenerato in furia omicida. È stato lo stesso quarantaseienne a raccontarlo alla gip Patrizia Nobile quale sia stata la causa di quel minuto di folla tra le 18.42 e le 18.43 di giovedì sera in cui ha accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone altre cinque, nel punto vendita del Carrefour del centro commerciale MilanoFiori di. “Quando ho visto che tra i clienti vi era un calciatore del Milan, ho provatolui stavaed io male. L'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì, invece non so cosa mi è preso e ho cominciato a colpire anche altre persone”, ha detto nell'udienza di convalida di venerdì ...