F1 | Red Bull contro Sky Sport | non concederanno interviste per dei commenti sul budget cap

A seguire l'olandese dellaMax Verstappen (1'18"876) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'19"123). Sesto posto per l'altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1'19"301). Si torna ...Occhio, a questo punto, sull'accesa lotta per il secondo posto tra il ferrarista Leclerc e Sergio Perez sull'altra, che sono distanziati di appena 2 punti. La terza sessione di libere si è ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Divisi da 144 millesimi, i due piloti Mercedes hanno addirittura rifilato quasi mezzo secondo a Max Verstappen, terzo con la Red Bull-Honda. L'olandese ha commesso alcuni errori e in ogni caso vi sono ...