Dl Aiuti | da Mef via libera a proposta sospensione multe non vaccinati**

(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - - Il ministero dell'Economia e delle Finanze, terminata la sua istruttoria, ha inviato al Dipartimento per i rapporti con il parlamento unaemendativa ai fini della presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-leggeter in esame alla camera. La- si legge in una nota di Via XX Settembre - sospende fino al 30 giugno 2023 le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione nei casi di inadempimento dell'obbligo vaccinale Covid-19.

Il Sole 24 ORE

Il decretoTer è ora all'esame della cosiddetta ''commissione speciale'' che avvierà i propri lavori la prossima settimana. . 29 ottobre 2022In Aula a Montecitorio l'8 novembre Sono circa 250 gli emendamenti alter depositati nella commissione Speciale della Camera. Le proposte di modifica fanno capo nella maggior parte alle ... Dl Aiuti ter, arriva proroga per il riversamento del bonus in ricerca e sviluppo Ci sarà tempo ancora un anno per inviare la domanda e riversare allo Stato gli importi del Bonus Ricerca e Sviluppo che sono stati utilizzati indebitamento o per errore. La scadenza, fissata per la fi ...Nell'ambito del Dl Aiuti arriva la proroga per il riversamento del bonus Ricerca e Sviluppo. Ci sarà ancora di tempo un anno per inviare la domanda e riversare allo Stato gli importi del contributo ch ...