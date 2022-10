DIRETTA F1 | GP Messico 2022 LIVE | Verstappen in pole | Binotto non ci sta! “Sono illegali | Ferrari rispetta le regole”

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DELDI F1 LA CRONACA DELLE QUALIFICHE LE DICHIARAZIONI DI MAXGEORGE RUSSELL: “VORREI PRENDERMI A CALCI” 23.09 A questo punto il sabato di Città delsi chiude qui. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo domani alle 21.00 per la gara. Grazie e buon proseguimento di serata! 23.07 Malissimo la, autrice della peggior qualifica dell’anno. Sainz apre la terza fila, Leclerc addirittura la quarta, dato che Bottas si è messo tra i due. La Rossa ha caricato allo aerodinamico, ma i risultati non siminimamente visti.. 23.05 Le Mercedes, ancora una volta, hanno mancato il colpo giusto nella Q3 dopo aver impressionato fino a quel momento. ...

01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale delle Qualifiche del Gran Premio di Città del Messico 2022, 20esima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sessione in corso 22.18 - Iniziano gli ultimi tentativi per chi deve migliorare. Tutto pronto a Città del Messico per le qualifiche che assegneranno la pole position per il Gp del Messico in programma domenica alle 21. Sarà un'altra passerella per il fresco bicampione del mondo Max Verstappen.