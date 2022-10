Classifica marcatori Serie A 2022-2023 | i goleador del campionato

Sky Sport

...di Osimhen (raggiunto Arnautovic a 7 gol in vetta alla graduatoria) e al sigillo di Kvaratskhelia. I tre punti permettono alla squadra di Spalletti di consolidare la vetta della...E non soltanto per la tripletta e il primo nella. Ma è tornato con un altro piglio. Col piglio da leader. È sempre attento ai compagni, come dimostrò facendo calciare il rigore a ... Champions League: la classifica marcatori aggiornata Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...NAPOLI - Al Maradona il Napoli dilaga con il Sassuolo (4-0). Il poker è firmato dalla tripletta di Osimhen e dal gol di Kvaratskhelia . NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (34' st Zanoli), Kim, Juan Jes ...