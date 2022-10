Agguato a colpi di arma a fuoco sotto casa | ucciso Boiocchi | storico capo della Curva dell'Inter A San Siro è sciopero del tifo

2 Vittorio Boiocchi, 69 anni, storico capo della Curva Nord (il tifo organizzato dell'Inter) è rimasto ucciso questa sera dopo unsotto casa adi arma da fuoco. L'uomo sarebbe stato raggiunto da tre- al torace e al collo - mentre si trovava in via Fratelli Zanzottera, nella periferia Ovest di Milano. Erano ...... con 26 anni di carcere alle spalle, è stato raggiunto dadi arma da fuoco in via Fratelli Zanzoterra, non lontano dal suo domicilio. Le sue condizioni sono ritenute critiche. L'è ...Spedizione punitiva contro due ladri di auto: in cella il 25enne Giuseppe Troncone: il complice Andrea Merolla, il 'turco', fu ucciso in un agguato il 10 novembre scorso ...Un uomo di 59 anni, Enzo Sauna, è morto all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Era stato ricoverato ieri a seguito di ...