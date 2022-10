Zhang | ' Lo stadio per colmare il gap con le big d' Europa Skriniar? Non mi preoccupa'

A petto gonfio Eccolo qui, il cuore del discorso di Stevenal termine dell'assemblea dei ... Ma per poter restare ai vertici, loche abbiamo oggi non è idoneo: non lo è per le nostre ...Dopo l'intervento di, ha preso la parola il Ceo Sport Giuseppe Marotta : 'Abbiamo concluso la ... tra cui il più importante è il progetto per il nuovo'. Iscriviti alla newsletterSemaforo verde dagli azionisti del club per l'esercizio relativo alla stagione 2021/2022. Il numero uno nerazzurro: "Il nostro è un progetto a lungo termine". Marotta: "In campo non ci poniamo limiti" ...Al termine dell'assemblea degli azionisti il presidente Zhang si è intrattenuto con i cronisti ... tra cui svetta il nuovo stadio".