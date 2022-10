Ultime Notizie – Iran | le ultime ore di Nika | video rivelano arresto prima della morte

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Inseguita, fermata e fatta salire a forza su un’auto da ”robusti agentisicurezzaiana in borghese”. Queste leore in cuiShahkarami, 16 anni di Teheran, è stata vista dalla sua amica Ladan, una testimone chiave per capire come sia davvero morta la ragazza. Una delle migliaia scese in piazza inper chiedere giustizia per Mahsa Amini, la 22enne morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale di Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo islamico., come Mahsa, sarebbe morta per mano degli agentiiani. A sostenere la testimonianza di Ladan, che in piazza ha bruciato il velo islamico insieme a, sono decineottenuti in esclusiva dalla Cnn, oltre che testimoni ...