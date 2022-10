Ucraina | Letta | ' in piazza dove c' è consapevolezza che Russia è l' invasore'

Il Sannio Quotidiano

'Le parole di Putin di ieri sono state drammatiche. Noi rigettiamo le minacce arrivate ieri da Putin e ci uniamo a tutte le istituzioni del nostro Paese nel farlo'. Così Enricoalla Direzione Pd. 'Noi abbiamo confermato in aula che manteniamo fermo il sostegno al popolo ucraino insieme all'invito pressante che termini questa invasione da parte della Russia. Una ...... Enricoe associati ci stanno riuscendo. Nel frattempo, nelle dimensione delle cose serie e ardue, tra cinque mesi forse la nuova offensiva russa in, forse la ritirata russa da Kherson, ... Ucraina: Letta, ‘Meloni non pronuncia mai la parola ‘pace” Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Partecipiamo alla manifestazione organizzata da Acli e Arci la settimana prossima. Partecipiamo quando l’aspirazione alla pace parte dalla consapevolezza che c’è un’invaso ...Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Le parole di Putin di ieri sono state drammatiche. Noi rigettiamo le minacce arrivate ieri da Putin e ci uniamo a tutte le istituzioni del nostro Paese nel farlo".