Pessime notizie per Gasperini | infortunio lungo | un titolare salta Atalanta-Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non arrivano buoneper Gian Piero: niente Empoli e, probabilmente nienteper Marten De Roon. Il centrocampista dell’, sostituito da Ederson alla mezz’ora del secondo tempo domenica scorsa con la Lazio, soffre di una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il club nerazzurro fa sapere che le tempistiche per il recupero non sono quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore. Un’assenza pesante per la squadra diche contro la Lazio di Sarri ha perso la prima partita del campionato: il calciatore olandese è fondamentale per il tipo di calcio dei nerazzurri. La manovra a centrocampo passa per i suoi piedi, un punto di riferimento costante per i compagni. Foto: Getty – De Roon ...