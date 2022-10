Mascara e rossetto per donare un sorriso alle senzatetto | “Ora tanti colleghi vogliono scendere in strada con me”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Anna, Laura, Patrizia, Mirella, Maria, Gabriella. Figlie, madri, compagne, sorelle di qualcuno che probabilmente non sa più nulla di loro da molto tempo. Donne che hanno perso ladi casa, che dellahanno fatto la loro casa. Se i nomi sono di fantasia, le storie e i volti sono veri, come i copioni di tante vite relegate ai margini della società, che si ripetono all’infinito nel sottobosco di ogni centro urbano. Su Luce! raccontiamo la piccola, inaspettata favola vissuta da alcunedi Bari grazie a una 32enne che ha messo a loro disposizione dieci anni di esperienza professionale, regalando une il ritorno a una femminilità accantonata per troppo tempo a queste signore invisibili. Irene Scaringi, la make-up artist pugliese che ha avviato il progetto dal nome street make-up dedicato ...

