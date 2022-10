La marcia su Roma | cronache del 1922 | il documentario di Ezio Mauro su Rai 3

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 28 ottobre 2022) In occasione del centesimo anniversario dellasu, l’evento che avrebbe condotto alla dissoluzione delle istituzioni democratiche e alla presa del potere da parte di Benito Mussolini, arriva su Rai 3 Lasudel, filmdi, prodotto da Stand by Me e Luce Cinecittà per Rai – Dirne Cinema e Serie Tv, in onda in prima TV assoluta questa sera, venerdì 28 ottobre in prima serata. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. Anticipazioni Il 28 ottobre delmigliaia di fascistirono su: un evento, cruciale nella storia d’Italia, di cuiricostruisce le ...