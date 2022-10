Il sonno dei neonati | quanto dovrebbero dormire i bambini?

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La nascita di un bambino può provocare stress e ansia nei neo genitori, specialmente se si tratta del primo figlio. Nelle prossime righe scopriremo insiemedormirà il neonato, in modo da non vivere l’incubo, nonché luogo comune, delle notti insonni da neo genitori. Partiamo dicendo che il, in tutte le persone, e specialmente nei, è fondamentale. Purtroppo, nelle prime settimane di vita, il neonato non ha ancora il senso del giorno e della notte. Ci andrà qualche mese prima che acquisisca questo senso, comune a tutte le persone e a tutti i mammiferi. Perché le persone hanno bisogno di? Ilserve a dare riposo al nostro cervello. È l’organo che utilizziamo di più durante la nostra giornata ed è quello che, di conseguenza, produce più scorie da smaltire. ...

