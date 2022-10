Grey' s Anatomy | Shonda Rhimes rivela | Un gruppo di uomini mi disse che lo show non avrebbe funzionato

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 ottobre 2022), ideatrice e produttrice esecutiva di una delle serie TV più viste dell'ultima decade, hato la reazione iniziale alla proposta del suo. Arrivato ormai alla diciannovesima stagione,'sè uno deglipiù visti e chiacchierati dell'ultima decade. Meredithe Derek Shepherd, interpretati da Ellen Pompeo e Patrick Dempsey sono ormai entrati nell'immaginario collettivo come una delle coppie della TV più amate di sempre. A quanto pare, però, non tutti erano convinti del successo dello, comee hato la sua creatricendo le perplessità iniziali. "Mi ricordo perfettamente di quando fui convocata in questa ...