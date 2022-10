Gotham Knights | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A distanza di anni dalla conclusione della serie Arkham arriva un nuovo titolo dedicato alle gesta del cavaliere oscuro, il quale però mette da parte quest’ultimo in favore di un nuovo gruppo di eroi, pronti a vendicare la morte di Batman e dimostrare ai criminali diche la legge è ancora operativa in città. Dopo aver trascorso del tempo in sua compagnia quest’oggi vogliamo condividere con voi ladiCome anticipato investite i panni di un gruppo di 4 eroi, lasciando a voi la decisione di scegliere quello da impersonare, ognuno con il proprio equipaggiamento e sistema di combattimento. Dopo aver deciso i panni dell’eroe da controllare per l’intera ...

