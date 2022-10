Crollo nel cimitero di Poggioreale | in corso recupero delle bare

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono inalMonumentale di, a Napoli, le delicate operazioni ditravolte dalparziale dell’edificio di 5 piani della Cappella del “Gesù Risorto 1” avvenuto il 17 ottobre s. I vigili del fuoco, circa quaranta, impegnati nell’intervento, hanno già recuperato due dei cinque feretri che erano rimasti sospesi nel vuoto. Le operazioni si svolgono con la massima cautela per garantire la sicurezza degli addetti ed evitare ulteriori cedimenti. Presenti sul posto l’assessore ai Cimiteri del Comune, Vincenzo Santagada, i servizi cimiteriali e la Polizia Locale. L’intervento diancora sospese ...

La Repubblica

... mentre le élite occidentali cercano di prevenire l'inevitabiledella loro egemonia ...suo discorso, il presidente russo ha lanciato una severa accusa agli Stati Uniti e ai loro alleati per ...... e ildelle attività finanziarie sta avendo un imponente effetto sulla ricchezza delle ...8 per cento, più del doppio dell'obiettivo del 2, segno evidente di un eccesso di liquiditàsistema. ... Crollo al cimitero di Napoli, da domani il recupero salme window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2b25dad3-c980-dec4-65cf-d04575e767 ...Dopo il boom post pandemia e la ripresa del settore il comparto del riciclo meccanico della carta adesso soffre le conseguenze degli aumenti dell’energia, con il crollo dei prezzi della carta riciclat ...