Covid | Mattarella | senza vaccini migliaia di morti in più

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Nella lotta al"la scienza è stata decisiva. Come lo è stata la dedizione del personale sanitario, in ogni ruolo. Come lo è stata la solidarietà, nelle sue più diverse espressioni, a tutti i ...

Cosìalla cerimonia "I giorni della ricerca". Contro il"la scienza è stata decisiva,come pure la dedizione del personale sanitario",ha aggiunto il presidente, sottolineando l'...: "non ancora sconfitto" "Dopo oltre due anni e mezzo di pandemia non possiamo ancora proclamare la vittoria finale sul- 19. Dobbiamo ancora far uso di responsabilità e ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.Il ministro della Salute Orazio Schillaci conferma il progressivo ritorno alla normalità e il reintegro dei medici sospesi Il bollettino dei contagi Covid non sarà più giornaliero ma diventerà… Leggi ...