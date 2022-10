Auto elettriche | lo strapotere cinese sul litio minaccia il futuro della mobilità

... cosa che rende la sua mera proprietà un nuovo fattore d'influenza del capo di Tesla, che è ormai un agente politico ed economico globale, dalleai razzi, da Starlink a Twitter. Sarà ...Più scettico Carlos Tavares, l'amministratore delegato del gruppo Stellantis, nato dalla fusione di Psa e di Fiat - Chrysler: "Non vedo la classe media in grado di acquistarea 30mila ...C’è chi, come il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares, pensa si debbano imporre barriere doganali alle auto elettriche che vengono dalla Cina. Per via dei prezzi troppo competitivi rispetto a quel ...Per il secondo mese consecutivo le immatricolazioni sono in aumento dopo il rialzo del 3,5% ad agosto. Le BEV rappresentano una quota pari al 15,6% del totale ...