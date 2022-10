Ultime Notizie – Violenza sulle donne | a Rivoli la dodicesima tappa di “Innamòrati di Te”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Torna in presenza, ma con la possibilità di partecipare anche da remoto, l’appuntamento con “di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia sul tema delladi genere. La, in programma giovedì 27 ottobre alle ore 11.00, ha ottenuto il patrocinio della Città diche la ospita nella sala polivalente del Comune. Il femminicidio, e più in generale ladi genere, è ormai da tempo un elemento predominante nelle pagine di cronaca nera. A questi fenomeni si accompagnano tutta una serie di cosiddetti reati spia, come gli atti persecutori, i maltrattamenti contro familiari e conviventi e le violenze sessuali. Secondo gli ultimi dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, nel periodo 1 gennaio – 24 ottobre ...

Il Sole 24 ORE

Borsa: Meta brucia 600 miliardi, Shell ne guadagna quasi 7 in nove mesi Perdono colpi i titoli tecnologici , in crisi d'ossigeno dopo la fine dei tassi a quasi zero. E così, a fronte ...Leedizioni hanno ottenuto ascolti record in tv, ma nulla è come vivere la magica atmosfera che si respira in questo periodo dell'anno nella "Città dei Fiori", nella provincia di Imperia. Il ... Ucraina ultime notizie. Israele agli Usa: «Abbiamo le prove dell’uso di droni iraniani in Ucraina» È l’affascinante avvocatessa Alessandra Persiano al fianco del protagonista Massimiliano Gallo: un ruolo luminoso, che insieme alle sue ultime interpretazioni molto diverse tra loro la consacrano come ...Le emissioni globali di gas serra legate all'energia dovrebbero raggiungere un picco nel 2025, poi comincerà il calo, perché la crisi energetica ...