Terrorismo internazionale | arrestato un suprematista bianco

Arrestato a Sammichele di Bari Luigi Antonio Pennelli, 23 anni, con l'accusa di arruolamento con finalità die di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Il giovane è ritenuto un appartenente all'organizzazione terroristica ...Il giovane arrestato pere ritenuto appartenente all'organizzazione terroristica suprematista statunitense 'The Base' agiva in ...Il suprematista, il cui nome è Luigi Antonio Pennelli, è accusato ora di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa e di terrorismo internazionale.Si tratta di un 23enne pugliese, vicino ai suprematisti Usa. Possedeva armi e frequentava una chat nazista su Telegram ...