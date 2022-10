Startup | a Innovation Village Award vince Mosaic | cubi intelligenti per disabilità

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Napoli, 27 ott. (Labitalia) - Ha vinto l'inclusione, per innovare con un kit di oggettila scuola del futuro. Si chiamail progetto vincitore dell'2022, il premio organizzato nell'ambito dell', la manifestazione in programma fino al 28 ottobre a Napoli al centro congressi di Città della Scienza. A ritirare il premio, Matteo Valoriani, il Ceo della start-up Fifth Ingenium, che ha mostrato alcuni degli oggetti,interattivi e luminosi che, progettati in collaborazione degli insegnanti, possono favorire l'inclusione scolastica di alunni coned utilizzabili anche dall'intera classe della scuola primaria. “è già entrato in circa 40 scuole – spiega Valoriani - ...

La Svolta

Co - organizzatore dell'evento insieme con Sewer Nation e Galleria Borbonica e' Lanificio Digitale, openhub per aziende econ sede nell'ex Lanificio Sava di Porta Capuana. Gli NFT ......essere conveniente affittare spazi per le, ma restano scarsi gli investimenti esteri. Sidney , invece, è una città ideale per merito dell'agenda digitale governativa ( Nationaland ... I-Tech Innovation 2022: la call che sostiene le startup science tech Al via una nuova iniziativa al fianco di CNR, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Osservatorio Bikeconomy e Osservatorio Startup Intelligence del Politecnico di Milano, per selezionare le migliori solu ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...