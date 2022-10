Parlamento russo inasprisce legge contro ' propaganda Lgbt'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Vietato parlare dei rapporti sessuali non tradizionali in tv, radio, cinema, letteratura. Ilha votato in prima lettura l'inasprimento della"la". Lo ...

Vietato parlare dei rapporti sessuali non tradizionali in tv, radio, cinema, letteratura. Ilha votato in prima lettura l'inasprimento della legge contro "la propaganda Lgbt". Lo riporta Ria Novosti. Il disegno di legge propone di stabilire una sanzione fino a 5 milioni di ...2022 - 10 - 27 10:41:28 Ilha votato l'inasprimento della legge contro "la propaganda Lgbt" Ilha votato in prima lettura l'inasprimento della legge contro 'la ...C’è il primo ok della Duma all’inasprimento della riforma sulla “propaganda” gay. Il pacchetto di leggi, già valido sui giovani, sarà esteso a tutta la società. L’obiettivo è vietare completamente la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...