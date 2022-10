Next Gen Atp Finals | Passaro raggiunge Musetti a Milano

(Di giovedì 27 ottobre 2022)- Francescosi qualifica alleGen Atpche si disputeranno all' Allianz Cloud ditra l'8 e il 12 novembre. Il 21enne perugino, che non gioca questa settimana, ha ...

MILANO - Francesco Passaro si qualifica alleAtp Finals che si disputeranno all' Allianz Cloud di Milano tra l'8 e il 12 novembre. Il 21enne perugino, che non gioca questa settimana, ha iniziato la stagione fuori dai primi 600 nei ...LeAtp Finals 2022 di Milano vedranno ai nastri di partenza almeno due tennisti azzurri. Oltre a Lorenzo Musetti , già qualificato, ha staccato il pass per l'evento lombardo anche Francesco ...Ancora in corsa Arnaldi ma deve vincere il torneo di Brest ROMA (ITALPRESS) - Per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori qualificati per ...