Memo Remigi si difende dopo la molestia a Jessica Morlacchi su Rai 1 | “Non sono libidinoso | nessuno mi ha comunicato la sospensione”

Oggi è un altro giorno, montato dadella scuderia di Serena Bortone, è il cavallo che Morlacchi ha montato alle ...... in apertura della puntata odierna, ha dichiarato: Anche l'azienda di Viale Mazzini in una nota stampa, ha confermato la sospensione di: "A seguito di un comportamento in violazione del ...Sul caso Memo Remigi è intervenuta anche la Rai. La tv di Stato ha confermato quanto preannunciato da Serena Bortone nel corso della puntata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, di “Oggi è un Altro Giorn ...Ora è ospite fissa da Serena Bortone nella trasmissione Rai "Oggi è un altro giorno", dove oggi è stata vittima di molestie in diretta tv da parte del cantante Memo Remigi. Appassionata di musica sin ...