ilgazzettino.it

nella Rsa a 97 anni: la multano per il vaccino, dovrà pagare 100 euro Gimbe, il report setitmanale Il nuovo report settimanale per quanto riguarda il periodo 19 - 25 ottobre, consegna ...Ha 97 anni, è ricoverata in una Rsa senza potersi alzare dal, ma è stata multata per non aver ricevuto la seconda dose di vaccino . Hanno iniziato ad arrivare nelle case degli ultracinquantenni non vaccinati le sanzioni da 100 euro introdotte dal Governo ... Malata a letto nella Rsa a 97 anni: la multano per il vaccino, dovrà pagare 100 euro Uno studio dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il CINAC di Madrid e l’Università degli Studi di Trieste, documenta un nuovo linguaggio delle cellule nervose nel cervello umano ...Ha 97 anni, è ricoverata in una Rsa senza potersi alzare dal letto, ma è stata multata per non aver ricevuto la seconda dose di vaccino. Hanno iniziato ad arrivare nelle case degli ultracinquantenni ...