Lazio-Midtjylland 2-1 | Zaccagni | “Importante conquistare i tre punti | Sarri mi ha migliorato”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Siamo andati sotto, ma eravamo padroni del campo. Dopo il pareggio abbiamo trovato la strada più in discesa, è stata una partita dura contro una squadra che si chiudeva bene. Eraportare a casa i 3e l’abbiamo fatto. Il migliordi sempre? Sono queste le partite che devo fare, dobbiamo trovare questa continuità in tutte le partite e se ci riusciamo ci toglieremo grandi soddisfazioni“. Cosi Mattia, centrocampista della, commenta la vittoria contro ilin Europa League ai microfoni di Sky Sport. Poi una riflessione su: “Il mister mi hain molti aspetti, soprattutto mentalmente. Attacco di più la porta, prima mi accontentavo della giocata, ora attacco la porta con cattiveria. Felipe ...

...30 UYBA Busto Arsizio - Conegliano 2 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Modena - Trentino 1 - 3 CALCIO - EUROPA LEAGUE 18:45- FC2 - 1 18:45 Zurigo - Bodø/...Milinkovic - Savic dopo la vittoria dellain Europa League: "De Bruyne Lui è il numero 1 io cerco di migliorare e fare il mio" Sergej ...la vittoria per 2 - 1 in Europa League contro"...Lazio-Midtjylland, la conferenza di Capellas: "Ora l'obiettivo è vincere l'ultima e aspettare. Conference Non ci penso" - Noi Biancocelesti ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...