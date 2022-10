I programmi in tv oggi | 27 ottobre 2022 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Su Rai Uno Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Su Sky Mister Felicità. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Premonitions. L’agente speciale dell’FBI Joe Merriwether non riesce a fare luce su una misteriosa catena di delitti. Ingaggia così un proprio ex collaboratore in pensione, il medico psicanalista John Clancy, allo ...