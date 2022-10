Fisco | Serracchiani | ' aumento tetto contante favore a evasori e danno a onesti'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "deldele condoni fiscali più o meno mascherati. Non sono solo pessimi segnali, un duro colpo per tutti quei cittadiniche rispettano le regole mentre sorridono gli. Si tratta anche di misure che avranno l'effetto di abbassare le entrate fiscali e l'alternativa è presto detta: il governo di destra o taglierà i servizi pubblici o aumenterà le tasse". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

