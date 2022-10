Cantatour al via | si parte domani da Gioia del Colle

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Musica a teatro, spettacoli in salsa pugliese in cui protagonista della serata sarà il pubblico. Prende ufficialmente il via dal teatro Rossini didelil “”, l’imperdibile appuntamento con il tour di Radiobari, supportato da Pugliapromozione e dalla Regione Puglia. Sivenerdì 28 ottobre con uno show imperdibile che vedrà protagonista sul palco il musicista barese e conduttore della serata Renato Ciardo, con la voce fuori campo dell’autrice dello spettacolo Silvia De Sandi. La prima delle tre tappe delinizia nel borgo didel, città nota per i suoi latticini e in particolare per le mozzarelle, tappa fissa per tutti i turisti che decidono di passare le vacanze in Puglia. L’occasione è unica nel suo genere, ...

Adnkronos

