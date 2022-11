Brownies tra storia e gusto

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Considerando l’avvicinarsi della festa più americana che ci sia, o comunque quella che si identifica di più con gli Stati Uniti, ovvero Halloween, perché non cimentarsi nella torta più famosa d’oltreoceano? Ecco i! Ma come sempre, prima di raccontarvi come si cucinano i, vi racconto un po’ di. Bertha Palmer era una ricca donna del Kentucky vissuta nella metà del 1800 che ha sposato un ricco milionario di Chicago, Potter Palme. I due insieme diventano in breve tempo una delle famiglie più mondane della città. Bertha in occasione della World’s Columbian Exposition, ovvero nella giornata della celebrazione della scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo, viene nominata President of the Board of Lady Managers. Per questo evento decide di occuparsi del menù della festa e chiede al cuoco di casa ...