Boris 4 | Francesco Pannofino | Nessun mio personaggio supererà René Ferretti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Intervista video ache, parole sue, adeve tutto: finalmente torna a interpretarlo, dopo più di dieci anni, in4. Su Disney+.è tornato. E dai! Dai! Dai! Il Roberto Saviano della comicità seriale italiana è su un nuovo set a undici anni di distanza dall'ultima volta, ovvero- Il film. In4, nuovo ciclo di episodi, otto in tutto, dal 26 ottobre su Disney+,, nei panni di, gira Vita di Gesù, prodotto e interpretato da Stanis La Rochelle (Pietro Sermonti). Sì, un disastro annunciato. Oggi però il nostro non si interfaccia più con la Rete, ma con le piattaforme di streaming. Tra i nuovi temi della ...

In "4" sono passati dieci anni dalle vicende del film "Natale con la Casta" e per tutti qualcosa è ... daPannofino a Carolina Crescentini, e da Pietro Sermonti ad Antonio Catania fino a ......al programma d'incontri e proiezioni definito dalla direzione artistica di Peppe D'Antonio e... presentato da Peppe D'Antonio e con l'intervento diDella Calce. Il progetto è promosso e ...Intervista video a Francesco Pannofino che, parole sue, a René Ferretti deve tutto: finalmente torna a interpretarlo, dopo più di dieci anni, in Boris 4. Su Disney+.La nostra recensione di Boris 4, serie comedy italiana tornata con una quarta stagione dopo ben 12 anni di assenza ...