ATP Basilea 2022 | Alcaraz e Carreno Busta accedono ai quarti | esordio vincente per Auger-Aliassime e Rune Musetti eliminato

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 ottobre 2022) È finita da poco un’altra giornata dell’ATP 500 di. Sul cemento indoor svizzero si sono disputati oggi gli ultimi match validi per il primo turno e tre ottavi di finale. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni., seppur con grande fatica, per Felix: il canadese (testa di serie n.3) supera lo svizzero Marc-Andrea Huesler per 6-7(3) 6-4 6-4 e accede al secondo turno. Bene anche il danese Holger, che sconfigge l’australiano Alex De Minaur (n.7 del seeding) con un netto 6-2 7-5, mentre esce di scena l’italiano Lorenzo, battuto dallo spagnolo Albert Ramos Vinolas per 1-6 6-3 6-4. Nell’altro incontro valido per il primo turno arriva il successo del qualificato francese Ugo Humbert contro lo statunitense Jenson ...