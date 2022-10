Apple si arrende e passa alla porta Usb-C anche sugli iPhone

Leggi su agi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) AGI -rilascerà unche utilizza la Usb-C per la ricarica invece di Lightning, il suo standard di ricarica proprietario. È quanto emerso dalle parole di Greg Joswiak, senior vice president Worldwide Marketing, di, nel corso di un evento organizzato dal Wall Street Journal.domanda sestandoUsb-C, Joswiak ha detto: "Ovviamente dovremo adeguarci, non abbiamo scelta". Ha twittato Joanna Stern, la giornalista del Wall Street Journal che ha moderato il panel: “A proposito di ieri sera…mi conferma sul palco che l'passeràUSB-C. "Dovremo rispettare la legge dell'UE... ma sarebbe stato meglio non avere governi così prescrittivi”, ha affermato”. ...