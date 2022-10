Antonino Spinalbese vuole vedere sua figlia | ma Belen non è d’accordo?

Leggi su tutto.tv

Antonino ha, giustamente, palesato il fatto di sentire molto la mancanza della figlia, Luna Marì, avuta con Belen Rodriguez. Il gieffino ha chiesto in molteplici occasioni notizie della piccola, persino a Ginevra Lamborghini nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7. L'hair stylist vorrebbe vederla in qualche modo, ma, dall'altra parte, pare esserci un muro che non permette di far trapelare notizie. Parliamo di Belen che aveva già espresso la sua disapprovazione nel vederlo come concorrente all'interno del reality show. Come finirà questa storia? La richiesta di Antonino al GF Vip 7 Da ormai un mese,...