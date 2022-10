“A Brescia da Ida” Riccardo Guarnieri | le foto che non ti aspetti fuori da UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022), dalle anticipazioni delle ultime due registrazioni di UeD è lui il grande protagonista in studio. E ovviamente c’è Ida Platano, la sua ex, di mezzo. Dapprima succede che la dama è scoppiata a piangere quando ha saputo che lui ha ripreso una frequentazione con Gloria. Ne segue una pesante scenata di gelosia, nonostante i due non siano legati da anni. Ma non è finita qui perché nella registrazione successiva la parrucchiera diconferma di voler proseguire la conoscenza con Alessandro Vicinanza e attaccadefinendolo un egoista. Leggi anche:, colpo di scena: autori UeD spediti dietro le quinte da Maria De Filippidopo UeD va da Ida Platano Qui un altro colpo di ...