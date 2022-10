Van Bommel sfugge a una rapina a mano armata

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 ottobre, il tecnico dell’Anversa Mark vanè riuscito a sfuggire ad un tentativo dinel garage del suo appartamento. Come riporta il quotidiano Gazet von Antwerpen, un uomo armato ha teso un’imboscata all’ex Milan e gli ha ordinato di scendere dalla macchina, ma vanha subito ingranato la retromarcia ed è fuggito con la sua auto, schiantandosi su un auto parcheggiata. L’allarme ha fatto scappare iltore. Secondo il quotidiano, le indagini sono già in corso. SportFace.

