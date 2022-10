Squalificato per un turno l’allenatore Cristiano Lucarelli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il giudice sportivo ha .Il tecnico rossoverde non potrà sedere in panchina in occasione della trasferta di Bari per tornare disponibile nella gara interna con la Spal di sabato 5 novembre alle ore 14.00. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: notizie dalla Serie A.

Calcio Rosanero

... Kurt Rothlisberger, radiato qualche tempo dopocorruzione (anche se le accuse non riguardano ... ma il terzino destro Mauro Tassotti (Franco Baresi non gioca la finale perché è) Vai ...Era al var in Pisa - Modena Verso Benevento - Pisa: I nerazzurri recuperano Barba, ecatombe di indisponibilii sanniti Giudice sportivo: nessunoil Pisa, ma 1000 euro di ammenda ... Palermo, Rinaudo squalificato per una giornata Il preparatore atletico della Roma è stato squalificato per due turni dopo il parapiglia finale sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico. (AreaNapoli.it) Lo ha deciso il giudice sportivo di Serie A ...Non è frequente che la MotoGP si decida all’ultima gara dell’anno, ma talvolta succede. E a molti appassionati tornano in mente le quattro occasioni in cui l’epilogo decisivo ebbe Valencia per teatro.