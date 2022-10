Putin | rischio di conflitto nel mondo resta molto alto

"Ildi conflitto nel mondo e nella regione e' alto". Lo ha detto il presidente russo Vladimirche oggi ha assistito da remoto alle esercitazioni nucleari di Mosca.ha anche affermato ...riunisce il Consiglio dei capi delle agenzie di sicurezza e dei servizi speciali dei paesi della Csi e la dichiarazione, riportata dalla Tass, è destinata a fare rumore: ildel conflitto ..."Il potenziale rischio di un conflitto mondiale resta molto alto". Lo dichiara il presidente russo, Vladimir Putin. "Le truppe della 101a divisione, che gli Stati Uniti dislocheranno in Romania per la ...Parlando a un incontro con i capi dell'intelligence di diversi Paesi ex sovietici, Putin ha detto che il rischio di conflitto nel mondo e nella regione è alto e che la sicurezza dovrebbe essere ...