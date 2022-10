Prezzi guerra | greggio e gas in risalita insieme a grano e oro

Risalgono il greggio e il gas naturale insieme al grano, all'oro e all'argento. Poco mossi il ferro e l'acciaio. E' il quadro delle materie prime a 6 mesi e due giorni dal primo attacco russo in ......condiviso con l'ambasciatore la loro preoccupazione per la dimensione umanitaria dellain ...difficoltà socioeconomiche affrontate da molti cittadini dell'UE a causa dell'impennata dei...Le importazioni dalla Russia sono aumentate del 184,28% per un valore di oltre 18 miliardi di euro. L’esportazioni nello stesso Paese crollate del 17,73% ...Tra inflazione, caro-bollette, crollo del Pil, decreti vari, aiuti all'Ucraina e maggiori spese militari, la guerra avrebbe generato per l'Italia dei costi superiori al Pnrr.