Napoli-Ajax | video da brividi della star inglese dei social Thogden

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) C’era anche ladeiper la sfida, lo youtuber realizza un bellissimo reportage. La prima volta allo stadio Diego Armando Maradona non si scorda mai. Provate a chiudere gli occhi e ricordatevi quella prima volta, magari da bambini con la mano di un papà o di un fratello a sostenervi e l’emozione bellissima di vedere quel manto verde. Ecco questa emozione non colpisce solo i tifosi azzurri, ma anche chi arriva da Londra per guardare. È accaduto anche anche ache impressionato dalle magie in Champions Leaguesquadra di Spalletti ha deciso di visitaree di godersi una partita nel tempio di Fuorigrotta.a ...