(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le sedi Airdisalgono a dieci in, con l’apertura a inizio ottobre del nuovo polo di Treviso. Una realtà innel Nordest ma non solo, contando già sedi a Trieste, Udine, Pordenone, Brescia, Verona, Milano, Modena, Prato e Padova, confermandosi sempre più aziendanel campoe dei trasporti via mare e via aerea. Proprio il porto giuliano sarà sempre più centrale nei piani dell’azienda, destinato a diventare il principale gateway per la gestione delle merci in inbound, dall’Asia verso il Sud Est Europeo. “L’inaugurazione del nostro nuovo ufficio di Treviso – spiega Simone Riccobono, Country Manager diAir...

Adnkronos

... Country Manager di Rhenus& Ocean Italia - è solo l'ultimo tassello di espansione che abbiamo ... offrendo gli stessiai nostri uffici nei Balcani, in Centro Europa ed Est Europa". ...Ogni settimana sono almeno una ventina irealizzati. Quest'anno Giordano ha battuto poco la ... come è già successo, andrà certamente ospite dai colleghi che rimarranno on. Da considerare ... I servizi Air & Ocean di Rhenus Group in espansione in Italia, il leader della logistica continua a crescere Riattivati i collegamenti invernali tra Firenze e Lisbona operati da TAP Air. Saranno sette le frequenze settimanali in inverno. In estate saliranno a otto.Anche in Italia Apple Music, Apple TV+ e Apple One costano di più: ormai quella del rincaro è la nuova tendenza.