Hai questa lampada? Fai massima attenzione!

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non tutti sanno che esiste un oggetto d’arredamento in casa, che potrebbe essere molto nocivo per chi ha un cane o un gatto. Ecco nel dettaglio come cercare di proteggere i nostri animali domestici da questo pericolo. Avere unaa casa potrebbe diventare un serio rischio per il gatto o cane che abita con noi. Si sa le lampade sono un bellissimo oggetto d decorazione e sono utili per illuminare in modo particolare l’ambiente. Sappiamo che questi animali domestici hanno un istinto ossia quello di mangiare ogni cosa e quindi ecco il motivo per cui bisogna tenerli alla larga da unaspecifica che spesso abbiamo in casa. (pixabay.com)Attenzione alle lampade di sale rosa che ci sono a casa e che creano quella luce soffusa che piace a molti. Sono molto belle ma possono causare un avvelenamento da iodio al cane o gatto che ...